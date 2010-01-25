Міжбанк: долар продовжує дешевшати

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0740/8,0985 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 8,0715/8,0910 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 8,0730/8,0850 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2682/0,2690 грн./рубль, а до 12:00 ціни піднялися до 0,2685/0,2692 грн./рубль. До закриття ціни досягли рівня 0,2691/0,2695 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і становив 30,029 рублів за долар (+0,239).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в досить вузькому діапазоні – 1,4115/1,4190 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4220/11,4595 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 11,4160/11,4465 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH зросли до 11,4345/11,4460 грн./євро.

Згідно з інформацією Національного банку України, за підсумками торгів на міжбанку середньозважений курс гривня/долар становив 8,060005 грн. за долар.