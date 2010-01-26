Долар та єна відновлюють позиції

Курси долара та єни ростуть до євро у вівторок через побоювання, що жорсткість кредитно-грошової політики в Китаї сповільнить зростання економіки.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Євро на 9:19 у вівторок коштував 1,4085 долара проти 1,4151 долара на кінець попереднього торговельного дня в Нью-Йорку.

Курс єдиної європейської валюти до єни знизився до цього часу з 127,75 єни до 126,44 єни.

Під час торгів з ранку єна дорожчала до 126,21 єни за євро - максимального рівня з 28 квітня 2009 року.

Долар подешевшав до японської нацвалюти з 90,28 єни до 89,77 єни.

Банк Японії за підсумками дводенного засідання, що завершився у вівторок, зберіг без змін, на рівні 0,1% ключову процентну ставку овернайт, як і очікувалося.