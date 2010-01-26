ЄБРР не скорочуватиме кредитування України

Стратегія Європейського банку реконструкції та розвитку на цей рік не передбачає скорочення обсягів кредитування України, повідомляє «Німецька хвиля».

Директор українського представництва ЄБРР Андре КУУЕВЕК пояснив, що рекордна кількість інвестицій Банку в українську економіку минулого року була наслідком реалізації спеціально розробленої для України програми з подолання наслідків світової фінансової кризи. Банкір зазначив, що не сумнівається в поверненні кредитів.

«2009 року ми відібрали партнерів, які мали потенціал не лише пережити кризу, а й розвиватися далі. Цей потенціал є запорукою того, що кредити будуть повернуті», – сказав А.КУУЕВЕК. За його словами, переважна більшість українських партнерів - приватні підприємства.

Як наголосив А.КУУЕВЕК, якщо торік інвестиції скеровувалися переважно в банківську сферу, цього року ЄБРР має намір зосередитися на енергетиці, виробництві електроенергії та муніципальній і державній інфраструктурі. Загальний обсяг коштів на ці проекти, за його словами, має становити не менше 1,5 млрд. доларів.

За офіційною інформацією, обсяг операцій бізнесу за весь час за проектами ЄБРР на кінець минулого року становить 4,8 мільярда євро. Три чверті цих коштів отримав приватний сектор. ЄБРР розпочав співпрацю з Україною 1993 року. Торік річний обсяг операцій банку вперше перевищив півтора мільярда доларів.