Іноземні спостерігачі можуть бути використані для зриву виборів

Експерти вважають, що українські політики можуть використовувати іноземних спостерігачів для зриву другого туру виборів Президента України, який відбудеться 7 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали під час круглого столу «Технології використовування іноземних спостерігачів і журналістів для забезпечення перемоги у другому турі президентських виборів».

Як відзначив експерт Фонду громадської безпеки Юрій ГАВРИЛЕЧКО, до визнання нелегітимності другого туру виборів на південному сході країни може намагатися вдатися кандидат у президенти, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, щоб мати нагоду оскаржити результати виборів у суді. Інструментом делегітимізації виборчого процесу, за розрахунками Фонду, можуть стати, зокрема, грузинські спостерігачі, які фіксуватимуть «неіснуючі порушення» і оприлюднюватимуть їх у засобах масової інформації, формуючи тим самим громадську думку про масові фальсифікації.

«Очевидно, що в першому турі ми спостерігали можливий підготовчий етап, коли як спостерігачі на українські вибори приїхало більш як 2 тис. громадян Грузії», – відзначив Ю.ГАВРИЛЕЧКО.

Про можливість реалізації такого сценарію розповіли і експерти з Грузії – головний редактор газети «Грузія і світ», співголова Спілки журналістів Грузії Іраклій ТОДУА і юрист, голова організації «Історична спадщина» Таріел ГАГНІДЗЕ.

Зокрема, Т.ГАГНІДЗЕ припустив, що перед другим туром виборів до України знову приїдуть направлені властями спостерігачі від Грузії, які «є спеціально навченими людьми для організації різних провокацій. Мета таких провокацій – зміна результатів виборів».

І.ТОДУА відзначив, що «на очах українських громадян створюється світовий прецедент використовування формально незалежного спостерігача, який насправді є представником десанту провокаторів. А провокатори, у свою чергу, переслідують мету прямого втручання у внутрішні справи іншої держави».

Політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ також вказав на ознаки застосування технологій для зриву виборів, серед яких – залучення сумнівних спостерігачів та інтернаціоналізація пов`язаних з виборами скандалів.

Водночас лідер партії "Союз лівих сил" Василь ВОЛГА впевнений, що широкий розголос ситуації з грузинськими спостерігачами не дозволить застосувати технологію зриву за допомогою спостерігачів. «Чим більше вся ця ситуація переводитиметься в сферу публічності – тим більше випаровуватимуться можливі загрози зриву виборчого процесу», – вважає він.

Як повідомляв УНІАН, напередодні першого туру виборів Президента України, 11 січня 2010 року, ЦВК відмовила у реєстрації 2011 офіційним міжнародним спостерігачам від Грузії, мотивуючи рішення неправильним оформленням спостерігачами документів.

13 січня Київський апеляційний адміністративний суд визнав за протиправні дії Центральної виборчої комісії, яка відмовила у реєстрації спостерігачам від Грузії, і зобов`язав ЦВК розглянути це питання на найближчому засіданні.

17 січня ЦВК так і не зареєструвала офіційних міжнародних спостерігачів від Грузії на виборах Президента України.

Того самого дня ЦВК вирішила звернутися до Генеральної прокуратури України з метою перевірки документів, поданих Грузією на реєстрацію міжнародних спостерігачів від цієї країни.

22 січня Генеральна прокуратура повідомила, що організувала перевірку реєстрації офіційних спостерігачів від Республіки Грузія на виборах Президента України.