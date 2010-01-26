Ціна на золото зросла на 0,6%

Ціна на золото у понеділок, 25 січня, зросла завдяки зниженню курсу долара. Крім того, інвесторів залучили порівняно низькі котирування ф`ючерсів на постачання жовтого металу, оскільки за минулі дні ціна на золото впала приблизно на 4%, повідомляє k2kapital.

За результатами регулярної торгової сесії на Нью-Йоркській товарній біржі, NYMEX, лютневі ф`ючерси на постачання золота зросли на 0,6% до $1095,70 за тройську унцію.

Березневі ф`ючерси на постачання срібла подорожчали на $0,218 до $17,15 за тройську унцію. Квітневий контракт на постачання платини зріс на $1,60 до $1546,10 за тройську унцію. Березневий контракт на постачання паладію закрився зниженням на $0,10 до $440 за тройську унцію. Березневі ф`ючерси на постачання міді закрилися зростанням на $0,043 на відмітці $3,39 за фунт.