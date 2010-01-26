Готівковий курс долара трохи знизився – 8,09/8,14 грн./дол.

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 8,09 грн./дол., продають – за 8,14 грн./дол. Курс купівлі/продажу трохи знизився, в порівнянні з 25 січня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 8,06-8,12 грн./дол., продажу – в межах 8,13-8,15 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,4%, в порівнянні з 25 січня, і сьогодні складає 11,37 грн./євро, продаж – на 0,3% - до 11,57 грн./євро.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 11,25-11,47 грн./євро, продажу – в межах 11,50-11,65 грн./євро.

Курс покупки готівкового рубля в комбанках, в порівнянні з 25 січня, знизився на 0,7% і складає в середньому 0,2626 грн./рубль, продаж – на 0,6% – до 0,2719 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2670 грн./рубль, продажу – в межах 0,2690-0,2800 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 8,10 грн./дол., курс продажу – 8,15 грн./дол. Курс купівлі/продажу трохи знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 8,06-8,12 грн./дол., продажу – в межах 8,14-8,16 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва також знизився на 0,4%, в порівнянні з 25 січня, і сьогодні складає 11,40/11,56 грн./євро.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 11,32-11,47 грн./євро, продажу – в межах 11,50-11,66 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, в порівнянні з 25 січня, знизився на 0,8% і сьогодні складає 0,2602 грн./рубль, продаж – на 0,4% – 0,2733 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2670 грн./рубль, продажу – в межах 0,2710-0,2800 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,09/8,15 грн., євро – 11,40/11,60 грн., рубль – 0,2650/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,11/8,16 грн., євро – 11,40/11,70 грн., рубль – 0,2700/0,2700 грн.

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,08/8,16 грн., євро – 11,35/11,65 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 26 січня, складає: гривні до долара США – 8,008, до євро – 11,332121, до російського рубля – 0,26609.