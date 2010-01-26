Кабмін виділив Мінрегіонбуду майже 90 млн. грн.
На погашення боргів за будівництво у регіонах
Кабінет міністрів України станом на 1 січня 2010 року виділив Міністерству регіонального розвитку і будівництва за рахунок коштів Стабілізаційного фонду 89 млн. 850 тис. грн. для погашення заборгованості за фактично виконані у 2009 році роботи на об`єктах соціально-економічного розвитку регіонів.
Про це йдеться у постанові № 46 від 20 січня п.р., розміщеній на урядовому порталі.
Згідно з документом, кошти виділено на погашення заборгованості, яка утворилася на 1 січня 2010 року за фактично виконані у 2009 році роботи на об`єктах соціально-економічного розвитку регіонів за бюджетною програмою «Реалізація інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів».
Головним розпорядником коштів Стабфонду є Мінрегіонбуд.
Уряд доручив держказначейству перерахувати кошти у першому кварталі цього року.