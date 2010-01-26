Індекс інвестпривабливості України залишається без змін

Індекс інвестиційної привабливості України в IV кварталі 2009 року залишився практично без змін порівняно з III кварталом: показник Індексу становив 2,57 за 5-бальною шкалою проти 2,56 в III кварталі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції виконавчий директор Європейською Бізнес Асоціації (European Business Association (EBA) Ганна ДЕРЕВ’ЯНКО.

Вона сказала, що результати чергової хвилі опитування перших осіб компаній - членів EBA, проведеною Асоціацією за підтримки InMind у грудні 2009 року, говорять про те, що впродовж трьох кварталів 2009 року Індекс демонструє стабільність. Оцінки інвестиційного клімату України і його окремих компонентів залишаються на рівні нижче середнього і не зазнають змін (у III кварталі 2008 року індекс різко знизився з 3,14 до найнижчих показників у жовтні 2008 р. і січні 2009 р. - 2,22, Індекс починає поступово зростати до показника 2,64 у квітні 2009 р., після чого його показники залишаються практично без змін).

Основні тенденції, які намітилися наприкінці 2009 року порівняно з III кварталом, стосуються оцінок інвестиційного клімату в найближчі 3 місяці: за рахунок зниження кількості дуже негативних оцінок і невеликого зменшення позитивних очікувань збільшується частка помірно негативних і нейтральних оцінок клімату в найближчій перспективі. Бізнес в деякому розумінні завмирає в очікуванні вирішення політичних питань, пов`язаних з президентськими виборами. Поточна ситуація характеризується для бізнесу невизначеністю і очікуванням переважно збереження поточної ситуації або навіть деякого її погіршення.

Дослідження показали, що на думку представників бізнес-структур в контексті економічної кризи в 2009 році найбільш ефективними діями компаній стала економія витрат, що відзначили 53% опитаних компаній. Серед інших названих дій компанії відзначили планування бізнес-процесів і покращення ефективності роботи компаній (33%), а також акцент на діях, пов`язаних з посиленням активності в галузі маркетингу і продажу (28%).

Як повідомив присутній на прес-конференції управляючий партнер «Ернст енд Янг» Олексій КРЕДІСОВ, за результатами п`ятого дослідження «Вплив економічної кризи на українські компанії», проведеного компанією «Ернст енд Янг» спільно з ЕВА, на сьогодні економічний клімат має негативний вплив на можливість капітальних інвестицій, на що вказали 70% респондентів. 65% респондентів також заявили про погіршення можливостей залучення капіталу і позикових коштів, а 63% стурбовані зниженням доходів від продажів.

Він повідомив, що в дослідженні взяли участь 68 провідних українських і зарубіжних компаній, що працюють в Україні.

При цьому О.КРЕДІСОВ зазначив, що деякі компанії акцентували увагу на позитивних змінах. На даний момент ще далеко не всі компанії приділяють увагу новим можливостям в бізнесі, проте 33% респондентів вже відзначили поліпшення в цій галузі.

В цілому, за його словами, список п`яти основних проблем, про які компанії постійно заявляли з початку кризи, дещо змінився. На 1-му місці в списку залишилася девальвація гривні, а на 2-му - затримки платежів з боку партнерів/клієнтів. На 3-е місце в списку вийшла проблема посилення конкуренції у сфері цінової політики. До п`ятірки проблем, з якими компанії стикаються на даному етапі, увійшли також зниження обсягу продажів і необхідність зниження операційних витрат.

О.КРЕДІСОВ повідомив, що компанії продовжують реагувати на економічну кризу шляхом зниження витрат. Всі респонденти відзначили, що вони планують вжити або вже вжили заходів щодо зниження витрат.

«Пріоритети бізнесу починають змінюватися. Наприклад, за останній квартал компанії стали приділяти більше уваги управлінню взаєминами з клієнтами і розробці нової продукції та послуг. Конкуренція, що зростає, у ціновій сфері чинить тиск на компанії і змушує їх шукати нові шляхи конкуренції. За відсутності можливості цінової конкуренції в рамках існуючої стратегії, компанії шукають нові шляхи створення додаткової вартості для своєї продукції та послуг. Очевидно, що для цього вони ведуть більш активну роботу з клієнтами, створюють новий асортимент продукції або пропонованих послуг», - сказав О.КРЕДІСОВ.

Компанії продовжують оптимістично сприймати своє становище на ринку в умовах української економіки, що скорочується. Це відбито в позитивному настрої компаній щодо частки і проникнення на ринок в умовах кризи. З початку 2009 року впевненість у стратегії ринкового зростання значно зросла - з 22% в 1-му кварталі 2009 року до 51% в 3-му кварталі 2009 року.

До кінця 2009 року компанії мали досить оптимістичні прогнози щодо прибутку за 2009 рік порівняно з 2008 роком. У 3-му кварталі 2009 року 30% продовжували чекати, що їх прибуток буде значно нижчий, ніж до кризи, тоді як в 2-му кварталі так вважали 51% респондентів. Істотна зміна також спостерігалася в групі респондентів, які чекають, що їхній прибуток буде на тому ж рівні, що і в 2008 році: у 3-му кварталі таких було 31%, тоді як в 2-му - 8%. При цьому практично без змін залишилися дві інших групи респондентів: 24% чекають, що їхній прибуток буде дещо нижчий, ніж у 2008 році, а 15% респондентів чекають збільшення прибутку порівняно з 2008 роком.

Більшість респондентів дають позитивні оцінки економічного майбутнього України, проте тимчасові рамки прогнозів щодо відновлення економіки продовжують зміщуватися. У даному дослідженні більшість респондентів (72%) вважають, що спад економіки України припиниться в 2010 році. Думки респондентів про те, коли почнеться відновлення економіки, розійшлися: половина опитаних компаній назвали 2011 рік, а 41% -2010 рік.