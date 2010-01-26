Міжбанк закрився на рівні 8,0765/8,0885 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0790/8,0915 грн./дол., на 12:00 звузився спред до 8,0820/8,0885 грн./дол. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 8,0765/8,0885 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2664/0,2669 грн./рубль, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2665/0,2671 грн./рубль. На час закриття ціни знизилися до рівня 0,2664/0,2667 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль зріс і становить 30,3924 рублі за долар (+0,3634).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар змінювалися у діапазоні 1,4070/1,4170 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,3840/11,4040 грн./євро, на 12:00 ціни концентрувалися у діапазоні 11,3880/11,3980 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH пішли вниз – 11,3725/11,3930 грн./євро.