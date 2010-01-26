Міськрада: Львів опинився на межі дефолту

через блокування коштів управлінням Держказначейства - міськрада

Львів. 26 січня. УНІАН. Львів опинився на межі дефолту через блокування коштів міським управлінням Державного казначейства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив під час прес-конференції директор Департаменту фінансової політики Львівської міської ради Олег ІЩУК.

Він повідомив, що міськрада подала до прокуратури відповідні матеріали і готує судовий позов до Львівського відділення Держказначейства.

За словами О.ІЩУКА, на сьогодні загальна сума боргу, яку управління Держказначейства заборгувало місту, становить понад 130 млн. грн.

«Наприкінці минулого року і зараз гроші на рахунках громади є, про це свідчать виписки Держказначейства, але перерахувати їх неможливо, бо фактично їх немає. Вони просто зависли у повітрі, ними хтось користується. Це означає юридичний дефолт міста», - зазначив О.ІЩУК.

Він наголосив, що «грудневі нарахування ще не відшкодовані, а вже закінчується січень. Внутрішніх резервів у Львові залишилося, щоб протриматися не більше місяця, а далі - під загрозою зупинки комунальні підприємства, які забезпечують споживачам тепло, воду та електроенергію».