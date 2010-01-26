Курс НБУ на 27 січня

Офіційний курс НБУ на 27 січня:100 USD США – 800.4800 (на 26 січня – 800.8000),100 EUR – 1127.4761 (на 26 січня – 1133.2121),10 RUR – 2.6407 (на 26 січня – 2.6609).

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 27 січня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 800.4800 (на 26 січня – 800.8000), 100 EUR – 1127.4761 (на 26 січня – 1133.2121), 10 RUR – 2.6407 (на 26 січня – 2.6609).

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