Курс НБУ на 27 січня
20:06, 26 січня 2010Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 27 січня:100 USD США – 800.4800 (на 26 січня – 800.8000),100 EUR – 1127.4761 (на 26 січня – 1133.2121),10 RUR – 2.6407 (на 26 січня – 2.6609).
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 27 січня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 800.4800 (на 26 січня – 800.8000),
100 EUR – 1127.4761 (на 26 січня – 1133.2121),
10 RUR – 2.6407 (на 26 січня – 2.6609).
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