Банків, що пропонують кредити фізособам, не побільшало

Кількість банків, що пропонують кредитні продукти фізичним особам, як і раніше, залишається невеликою.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, в період з 18 по 22 січня 2010 року істотних змін на ринку кредитування фізичних осіб не сталося. Експерт повідомила, що умови банків за кредитами на споживчі цілі такі: валюта – гривня, сума кредиту - до 15 000 грн., термін – до 1 року, реальна процентна ставка з урахуванням всіх комісій становить від 48,32% до 62,0% річних. За кредитами на автомобілі умови наступні: термін - від 2 до 5 років, під процентну ставку від 20,49% до 30,0% річних, з авансовим внеском не менше 30% від вартості автомобіля.

Як зазначила Н.СИНЯВСЬКА, іпотечні кредити зараз пропонуються в основному під придбання закладеного майна за проблемними кредитами на термін від 1 року до 20 років, процентна ставка - 26,00-30,0% річних, або на нерухомість, вже здану в експлуатацію (термін – від 1 до 20 років, реальна процентна ставка 28,0-30,1% річних).

На думку Н.СИНЯВСЬКОЇ, важливою новиною минулого тижня стало ухвалення Верховною Радою законопроекту, що забороняє фінансовим установам в односторонньому порядку збільшувати процентну ставку та інші платежі за вже виданими кредитами, зокрема, вживати заходів щодо дострокового стягнення боргу у разі незгоди позичальника з пропозицією фінансової установи зі збільшення процентної ставки.

Експерт вважає, що цей законопроект є черговим популістським кроком, мета якого - «захистити» інтереси позичальника. При цьому ігнорується той факт, що при підвищенні вартості ресурсів неможливість для фінансової установи регулювати ціну активів може призвести до фінансового краху останньої, що негативно позначиться на економіці країни, наголосила Н.СИНЯВСЬКА.