Світова економіка виходить із рецесії швидше, ніж очікувалося, стверджує Міжнародний валютний фонд, який представив новий прогноз зростання світової економіки в 2010 році.

Згідно з МВФ, зростання становитиме близько 4%, тоді як минулого року спостерігався спад, повідомляє радіо «Свобода».

Директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН, проте, застеріг уряди від дуже швидкої відміни введених ними антикризових заходів, оскільки зростання все ще нестабільне.