Міжбанк: торги доларом відкрилися зниженням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0715/8,0890 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2662/0,2668 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,3265/11,3540 грн./євро.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,4041/1,4043 дол./євро (вівторок, 26 січня, - 1,4097/1,4099 дол./євро).

У вівторок, 26 січня, Національний банк України на ринок не виходив.