Середній курс долара в комбанках сьогодні не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,09 грн./дол., продають – по 8,14 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 26 січня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,06-8,12 грн./дол., з продажу – в межах 8,13-8,15 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,3%, порівняно з 26 січня, і сьогодні становить 11,35 грн./євро, продажу – на 0,5% – до 11,51 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,22-11,42 грн./євро, з продажу – в межах 11,44-11,60 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 26 січня, дещо знизився і становить в середньому 0,2624/0,2709 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2680-0,2730 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,09 грн./дол., курс продажу – 8,14 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,05-8,12 грн./дол., з продажу – в межах 8,12-8,15 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,3%, порівняно з 26 січня, і сьогодні становить 11,36 грн./євро, продажу – на 0,4% – до 11,51 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,30-11,42 грн./євро, з продажу – в межах 11,440-11,66 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 26 січня, не змінився і сьогодні становить 0,2602 грн./рубль, продажу – знизився на 0,4% – до 0,2717 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2680-0,2800 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,09/8,14 грн., євро – 11,40/11,60 грн., рубль – 0,2630/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,10/8,15 грн., євро – 11,30/11,60 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,08/8,15 грн., євро – 11,35/11,60 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 27 січня, становить: гривні до долара США – 8,0048, до євро – 11,274761, до російського рубля – 0,26407.