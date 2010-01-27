Росіяни витратили 11 млрд. доларів на придбання житла за кордоном

Загальний обсяг коштів, які витратили росіяни в 2009 році на придбання житла за кордоном, становив 11,3 мільярда доларів. Про це йдеться в огляді департаменту зарубіжної нерухомості агентства нерухомості DOKI.

За даними агентства, найпопулярнішими країнами серед російських покупців житлової нерухомості за підсумками 2009 року стали Болгарія, Іспанія, Туреччина, США і Ізраїль, передає Лента.ру.

На частку болгарської житлової нерухомості торік припало 21% звернень з боку клієнтів DOKI. Середня сума операції з житлом у Болгарії становить 42 тис. євро.

Придбати квартиру або будинок в Іспанії хотіли 17% покупців. Середня сума операції за рік знизилася на 62% - до 178 тис. євро. На частку турецького житла припало 12% запитів (середня сума операції - 108 тисяч євро), на нерухомість у США — 10% (вартість житла - від 50 тисяч доларів). Ізраїльська нерухомість зайняла п`яте місце у рейтингу переваг покупців (9% запитів, середній розмір операції - 167 тисяч доларів).

Далі за популярністю йдуть: Італія (5,8%), Чехія – (4,9%), Німеччина – 4,6%), Хорватія і Чорногорія (по 3,6%), Кіпр (3,4%), Франція (3,1%), ОАЕ (2,8%), Велика Британія (1,8%) і Фінляндія (0,8%).

За даними компанії "МІЕЛЬ-Distant Property Management", рейтинг популярності зарубіжного житла серед росіян також очолює нерухомість Болгарії. На другому місці за кількістю запитів опинилася Туреччина, третю позицію поділили Іспанія і Україна. Далі розмістилися Німеччина, Франція, Австрія, Кіпр, ОАЕ, Ізраїль.