«ПУМБ» домовився із кредиторами про реструктуризацію зовнішніх позик
На 512 млн. дол.
«Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) завершив процес реструктуризації усього портфеля запозичень загальною сумою 512 млн. дол. США, до якого включені єврооблігації, синдиковані кредити і двостороння угода.
Як передає кореспондент УНІАН, про це було заявлено у середу під час прес-конференції керівництва банку.
Як повідомлялося раніше, по єврооблігаціях, випущених у 2007 році на загальну суму 275 млн. дол., банк запропонував утримувачам нові умови: продовження терміну погашення паперів з 16 лютого 2010 року по 31 грудня 2014 року, збільшення купона з 9,75% до 11%, збільшення кількості купонних платежів з 2 до 4, а також дострокове часткове погашення у розмірі 8% від номінальної вартості на первинну дату погашення в лютому 2010 року тим утримувачам, які підтримали нові умови.
Решта інструментів, включаючи синдиковані і двосторонні кредити, були об`єднані в один пул зобов`язань сумою 237 млн. дол., і тепер є єдиним синдикованим кредитом, який обслуговується на однакових умовах: дата погашення – 31 грудня 2014 року, процентна ставка – libor плюс 2,5% (з 2013 року маржа підвищується до 3%), погашення здійснюється періодично, виходячи з ситуації з ліквідністю в банку.
Довідка УНІАН. ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, м. Київ) засноване в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.
На 1 жовтня 2009 року активи банку становили 17,866 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 13,940 млрд. грн., зобов`язання – 14,958 млрд. грн., власний капітал – 2,908 млрд. грн., статутний капітал – 2,523 млрд. грн.
9 місяців 2009 року ПУМБ закінчив зі збитком 581 млн. грн. проти 93 млн. грн. прибутку в січні-вересні 2008 року.
Основним акціонером банку є ТзОВ «СКМ Фінанс» – 89,87% акцій.
Банк контролює український бізнесмен Рінат АХМЕТОВ.