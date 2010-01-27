«ПУМБ» домовився із кредиторами про реструктуризацію зовнішніх позик

«Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) завершив процес реструктуризації усього портфеля запозичень загальною сумою 512 млн. дол. США, до якого включені єврооблігації, синдиковані кредити і двостороння угода.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було заявлено у середу під час прес-конференції керівництва банку.

Як повідомлялося раніше, по єврооблігаціях, випущених у 2007 році на загальну суму 275 млн. дол., банк запропонував утримувачам нові умови: продовження терміну погашення паперів з 16 лютого 2010 року по 31 грудня 2014 року, збільшення купона з 9,75% до 11%, збільшення кількості купонних платежів з 2 до 4, а також дострокове часткове погашення у розмірі 8% від номінальної вартості на первинну дату погашення в лютому 2010 року тим утримувачам, які підтримали нові умови.

Решта інструментів, включаючи синдиковані і двосторонні кредити, були об`єднані в один пул зобов`язань сумою 237 млн. дол., і тепер є єдиним синдикованим кредитом, який обслуговується на однакових умовах: дата погашення – 31 грудня 2014 року, процентна ставка – libor плюс 2,5% (з 2013 року маржа підвищується до 3%), погашення здійснюється періодично, виходячи з ситуації з ліквідністю в банку.

Довідка УНІАН. ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, м. Київ) засноване в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

На 1 жовтня 2009 року активи банку становили 17,866 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 13,940 млрд. грн., зобов`язання – 14,958 млрд. грн., власний капітал – 2,908 млрд. грн., статутний капітал – 2,523 млрд. грн.

9 місяців 2009 року ПУМБ закінчив зі збитком 581 млн. грн. проти 93 млн. грн. прибутку в січні-вересні 2008 року.

Основним акціонером банку є ТзОВ «СКМ Фінанс» – 89,87% акцій.

Банк контролює український бізнесмен Рінат АХМЕТОВ.