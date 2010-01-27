Банк Росії: курс євро на 28 січня - 42,56 руб.

Середньозважений курс євро за підсумками єдиної торгової сесії /ЄТС/ розрахунками today на 12.30 мск знизився на 13,98 коп. і склав 42,5654 руб. за євро розрахунками today, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

Котирування закриття ЄТС в середу складали 42,5520/42,5750 руб. за євро розрахунками today.

Об`єм торгів 61,725 млн. євро, поміщено операцій - 305.

Середньозважений курс долара на єдиній торговій сесії /ЄТС/ розрахунками tomorrow за станом на 11.30 мск знизився на 2,15 коп. і склав 30,2921 руб. за дол.

Банк Росії з 15 квітня 2003 р. встановлює офіційний курс долара до рубля на основі середньозваженого значення курсу долара США на торгах ЄTC розрахунками tomorrow, що склалися станом на 11.30 мск дня торгів.