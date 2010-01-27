Кабмін виділив Мінвуглепрому 330 млн. грн. зі Стабфонду

Кабінет міністрів вирішив виділити Міністерству вугільної промисловості України 330 млн. грн. для здійснення виплати зарплати шахтарям у січні.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну (від 20 січня №112-р), текст якого оприлюднений на Урядовому порталі.

Згідно з документом, кошти виділені за рахунок залишку коштів Стабілізаційного фонду Державного бюджету України.

Мінвуглепрому доручено направити ці кошти виключно на виплату заробітної плати і пов`язаних з цим соціальних нарахувань.

Також Мінвуглепрому доручено узгодити розподіл цих коштів з бюджетним і банківським комітетами Верховної Ради.