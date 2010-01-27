Кабмін виділив Мінвуглепрому 330 млн. грн. зі Стабфонду
13:41, 27 січня 2010Фінанси
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Для виплати зарплати шахтарям у січні
Кабінет міністрів вирішив виділити Міністерству вугільної промисловості України 330 млн. грн. для здійснення виплати зарплати шахтарям у січні.
Про це йдеться у розпорядженні Кабміну (від 20 січня №112-р), текст якого оприлюднений на Урядовому порталі.
Згідно з документом, кошти виділені за рахунок залишку коштів Стабілізаційного фонду Державного бюджету України.
Мінвуглепрому доручено направити ці кошти виключно на виплату заробітної плати і пов`язаних з цим соціальних нарахувань.
Також Мінвуглепрому доручено узгодити розподіл цих коштів з бюджетним і банківським комітетами Верховної Ради.
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