Держказначейство здійснило проплати за облігаціями банку «Львів»

Державне казначейство увечері, 26 січня, здійснило проплати по облігаціях банку «Львів» на суму 1,178 млн. грн. Це дозволило зняти серйозні юридичні проблеми, які могли виникнути через несвоєчасне погашення відсотків по облігаціях. Департамент фінансової політики Львівської міської ради проводить перемовини щодо здійснення решти проплат.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«Нагадаємо, не проплаченими залишаються ще понад 100 млн. грн.», - наголошується у повідомленні.

Міський голова подякував прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО за оперативне втручання у вирішення питання щодо блокування Державним казначейством проплат.

Як повідомляв УНІАН, Львів опинився на межі дефолту через блокування Держказначейством руху коштів Львова. Загальна сума боргу, яку Держказначейство заборгувало місту, становить понад 130 млн. грн.

26 січня відбулась телефонна розмова між міським головою Львова Андрієм САДОВИМ та прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, яка після отриманої інформації дала доручення Державному казначейству прискорити проплати.