"ПУМБ" поточного року планує залучити субборг на 50 млн. дол.

"Перший український міжнародний банк" планує в 2010 році залучити субординований борг на 50 млн. доларів терміном на п`ять років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член Наглядової ради "ПУМБ" Ілля АРХИПОВ сьогодні на прес-конференції.

Як додав голова правління "ПУМБ" Рафал ЮЩАК, у поточному році банк не має наміру змінювати кількість своїх структурних підрозділів у регіонах, які на сьогодні налічують 140 відділень і філіалів.

Довідка УНІАН. ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, м. Київ) засновано в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

На 1 жовтня 2009 року активи банку становили 17,866 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 13,940 млрд. грн., зобов`язання – 14,958 млрд. грн., власний капітал – 2,908 млрд. грн., статутний капітал – 2,523 млрд. грн.

9 місяців 2009 року ПУМБ завершило зі збитком 581 млн. грн. проти 93 млн. грн. прибутку в січні-вересні 2008 року.

Основним акціонером банку є ТОВ «СКМ Фінанс» – 89,87% акцій.

Банк контролює український бізнесмен Рінат АХМЕТОВ.