Міжбанк закрився на рівні 8,0735/8,0820 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0715/8,0890 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 8,0680/8,0750 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні зросли – 8,0735/8,0820 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 12:00 Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізичних осіб за валютною парою USD/UAH з ціною відсікання 8,01 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2662/0,2668 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2660/0,2665 грн./рубль. На час закриття ціни зросли до 0,2663/0,2668 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль впав – 30,28 рубля за долар (-0,1124).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4025/1,4095 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,3265/11,3540 грн./євро, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 11,3340/11,3485 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вгору – 11,3520/11,3745 грн./євро.