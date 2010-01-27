Нацбанк продав 12,2 млн. доларів

19:04, 27 січня 2010
Фінанси
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Сьогодні на спецаукціоні

Національний банк України сьогодні на спеціальному аукціоні з продажу валюти для фізичних осіб і фізосіб-підприємців продав 12,158 млн. доларів за курсом 8,01 грн./дол.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією Нацбанку, в аукціоні взяли участь 59 банків.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого 2009 р. Нацбанк почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб із метою погашення ними заборгованості за кредитами, отриманими у валюті.

Банки повинні забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми купівлі на сплату пенсійного збору.

У разі проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюється виключно на безплатній основі.

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