Результати цільового аукціону НБУ 27 січня

Національний банк України 27 січня 2010 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 12 158 тис. доларів США наступним 59 банкам: АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" у м. КИЄВІ, АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АБ "ПОЛТАВА-БАНК" м.Полтава, АБ "УКРГАЗБАНК", АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", АКБ "ПОРТО-ФРАНКО" м.Одеса, АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, Акціонерний банк "Південний", АТ "Банк "Фінанси та Кредит", АТ "Банк"ТАВРИКА", АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", АТ "КБ "Експобанк", АТ "ОТП Банк", АТ "ПроКредит Банк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "РЕГІОН-БАНК", АТ "СВЕДБАНК" (публічне), АТ "Укрексімбанк", АТ "УкрСиббанк", АТ БАНК "МЕРКУРІЙ" У М.ХАРКІВ, БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ВАТ "БАНК КІПРУ", ВАТ "БГ БАНК", ВАТ "БМ БАНК", М.КИЇВ, ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", ВАТ "МТБ", ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", ВАТ "Платинум Банк", ВАТ "ХК БАНК", ВАТ БАНК "БІГ ЕНЕРГІЯ", ВАТ Банк "ТРАСТ", КИЇВ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" У м.КИЄВІ, ВАТ УніКредит Банк, ВАТ"БАНК"УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"у м.КИЄВІ, ВАТ"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ, ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", ПАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк, ПАТ "ІHДЕКС-БАHК", ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК", ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "МЕГАБАНК", Харків, ПАТ "ПЛЮС БАНК", ПАТ "ПУМБ", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", ПАТ КБ "ЄВРОБАНК", ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК, ПуАТ "СЕБ Банк", ПУБЛІЧНЕ АТ "АКБ "БАЗИС", м.Харків, ПУБЛІЧНЕ АТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ".

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом 8.01 грн. за 1 долар США.