На міжбанку котирування знизилися 8,0230/8,0345 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 8,0610/8,0770 грн./дол., до 12:00 ціни впали до 8,0230/8,0345 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2656/0,2662 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2646/0,2653 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль знизився і склав 30,2675 (-0,0125).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,4026/1,4028 дол./євро, змінюючись у порівняно вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,3110/11,3360 грн./євро, до 12:00 ціни, услід за доларом, пішли вниз – 11,2445/11,2605 грн./євро.