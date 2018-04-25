Як повернути гроші з проблемного банку...

Кількість проблемних банків в Україні поволі зменшується, вони стають державними або ж поповнюють список претендентів на ліквідацію. Однак другий варіант мало радує кредиторів, тобто людей, які довірили банку свої заощадження. До того ж, це якраз і становить загрозу взагалі не повернути свої гроші, оскільки фінустанова не зобов`язана інформувати про своє «зникнення».

В Україні з початком кризи банківські внески стали рулеткою – червоне, чорне, зеро... Незрозуміло, чи зможе банк пережити важкі часи, та й клієнт разом з ним. Як правило, депозитників проблемних фінустанов ніхто не підраховує. Хіба що Фонд гарантування внесків після того, як регулятор оголошує про ліквідацію банку. Проте ціна питання дозволяє говорити про значущі цифри.

На думку економіста Міжнародного центру перспективних досліджень Олександра Жолудя, у крупних банках кількість потерпілих вкладників вже сягла сотень тисяч, у малих – тисяч...

Експерт вважає, що українські проблемні банки як вітчизняних, так і закордонних інвесторів мало цікавлять. Та й ситуація з виборами, які ризикують «затягнутися», не робить їх привабливими. Ось і виходить, що Нацбанк все продовжує і продовжує мораторій на видачу депозитів у ряді банків, не зважаючи на те, що в окремих фінустановах він закінчується в лютому. Тому, як відзначив О.Жолудь, якщо такі банки не зможуть вирішити свої проблеми, знайти підтримку в особі держави чи інвестора, то у перспективі вони можуть бути ліквідовані. О.Жолудь підкреслює, що через деякий час такий сценарій стане реальністю для невеликих банків.

Разом з цим хочеться відзначити, що розмір Фонду гарантування внесків фізосіб на 1 січня 2010 р. складав 4,303 млрд. грн. Однак, наприклад, на виплату депозитів банку «Надра» знадобиться близько 8 млрд. грн. Що вже говорити про дрібні банки, для задоволення потреб їх вкладників грошей просто немає. Залишається порадіти за фармацевтів, адже така ситуація значно підвищить продаж в аптеках антистресових препаратів...

Як же усе-таки забрати свої гроші, якщо у банку введено мораторій?

Партнер адвокатського бюро «Адлер і партнери», адвокат Вадим Садовой відзначає, що таку можливість передбачає Закон «Про банки і банківську діяльність»: тимчасовий адміністратор має право продовжувати чи припиняти будь-які операції банку; виконувати будь-які дії, ухвалювати рішення від імені банку. Тобто, від нього і залежить, чи зможе клієнт забрати свої гроші, розписавши, для чого вони йому потрібні у період кризи.

Факт залишається фактом – окремі адміністратори таки повертали депозити клієнтам, якщо гроші були необхідні на термінові операції чи за умов форс-мажорних обставин.

Є надія на повернення депозиту й у разі початку процедури ліквідації банку. Проте чекати обіцяного дійсно доведеться три роки – стільки, скільки відведено на процес з моменту відликання банківської ліцензії. Протягом цього періоду клієнти можуть одержати свої гроші. А ось Нацбанк має право продовжити процедуру ще на рік, а то і на два, якщо банк є системоутворюючим, каже В.Садовой. Тому вкладники при появі у банку тимчасового адміністратора і введенні мораторію на задоволення їх вимог повинні чітко відстежувати той момент, коли ситуація у фінустанові покращиться, і банк відновить роботу, чи погіршиться – тоді важливо не пропустити оголошення про початок ліквідації. В останньому варіанті у клієнта буде місяць, щоби подати у банк заяву з вимогою повернути вкладені кошти. «Ліквідатор припиняє приймати вимоги кредиторів після закінчення одного місяця з дня публікації оголошення про початок ліквідаційної процедури. Вимоги, заявлені по закінченню зазначеного терміну, не розглядаються і вважаються погашеними», - пояснює В.Садовой.

Юрист радить у цьому питанні бути особливо пильними. «Законодавство не зобов`язує ліквідатора повідомляти кожного кредитора про початок ліквідаційної процедури, що є основним недоліком», - підкреслює В.Садовой.

І ще один законодавчий «ляпсус». З будь-якого розкладу не кожен кредитор зможе повернути свої гроші. «Усе залежить від роботи ліквідатора банку, від розміру активів банку і суми грошових коштів, одержаних за наслідками продажу майна (майнових прав), що знаходиться у власності банкрота. Вимоги, незадоволені через нестачу майна, вважаються погашеними», - попереджає В.Садовой.

Вимоги вкладчиків-фізосіб у розмірі 150 тис. грн. погашаються Фондом гарантування внесків. А «претензії» на вагомішу суму задовольняються за рахунок майна банкрота й у порядку черговості, як і вимоги юридичних осіб.

Кілька слів про особливості боргової черги. Кошти, одержані в результаті ліквідаційної процедури, спрямовують на задоволення вимог кредиторів у наступному порядку:

1) зобов`язання, що виникли унаслідок спричинення шкоди життю і здоров`ю громадян (наприклад, аварія на виробництві);

2) вимоги з зарплати, що виникли через зобов`язань банку перед працівниками до початку процедури ліквідації;

3) вимоги Фонду гарантування вкладів фізосіб;

4) вимоги вкладників-фізосіб у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом гарантування вкладів;

5) вимоги Нацбанку, які виникли у результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;

6) вимоги Мінфіну, що виникли у зв`язку з наданням фінансової допомоги,що передбачає повернення, за винятком внесків у статутний капітал;

7) вимоги фізосіб, платежі яких чи платежі на ім`я яких заблоковані (окрім СПД);

7) інші вимоги, окрім вимог за субординованим боргом;

8) вимоги за субординованим боргом.

Українська практика ліквідації банків бажає кращого. З одного боку, це добре – надолужимо згаяне, з іншого – багато клієнтів просто не знають, що у таких випадках робити. Порекомендувати можна лише одне – уважно відстежуйте дії регулятора щодо банку й оперативно вивчайте законодавство у цій сфері. Інакше доведеться кожному самостійно, як Мюнхаузену, тягнути себе з халепи за косу...

Юлія Главацька (УНІАН)