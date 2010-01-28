НБУ знизив граничний рівень ставок за депозитними сертифікатами

Національний банк України знизив граничний рівень ставок за своїми депозитними сертифікатами.

Так, в опублікованому на сайті НБУ повідомленні про проведення сьогоднішнього тендеру зазначається, що розмір процентної ставки із залучення коштів терміном на 7 днів буде не вищий 6% річних (учора кошти на такий термін регулятор залучав під 8%).

Депозитні сертифікати на 14 днів Нацбанк залучатиме під 8%, на 29 днів – під 9%. Останній раз НБУ розміщував сертифікати з такою терміновістю 21 січня ц.р. під 9% і 9,5%, відповідно.

Ставка із залучення коштів на 4 дні залишається незмінною – під 2% річних.

Як повідомлялося, за даними Нацбанку, обсяг операцій з рефінансування комбанків загалом за 2009 рік становив 64,4 млрд. гривень, а операцій з мобілізації коштів – 96,7 млрд. гривень.