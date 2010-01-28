«Брокбізнесбанк» скоротив прибуток майже у 4 рази

«Брокбізнесбанк» (Київ) у 2009 році, у порівнянні з 2008 роком, скоротив прибуток майже у 4 рази – до 17,860 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні банку, оприлюдненому у газеті «Голос України» від 28 січня 2010 року.

Активи банку минулого року збільшилися на 14% і на 1 січня 2010 року склали 16,163 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 3% - до 11,390 млрд. грн., зобов`язання - на 17% - до 13,850 млрд. грн., статутний капітал - на 5% - до 1,966 млрд. грн., власний капітал залишався у рамках 2,3 млрд. грн.

Довідка УНІАН. АБ «Брокбізнесбанк» заснований в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

Основними акціонерами банку є Сергій БУРЯК (займає посаду голови Державної податкової адміністрації України), пряма участь –48,3230%, опосередкована – 46,9931%, Олександр БУРЯК, пряма участь – 46,9931%, опосередкована – 48,3230%.