Економіст: перспективи гривні неоднозначні

Короткострокові перспективи гривні зараз неоднозначні.

Про це сказав у коментарі УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він підкреслив, що Національний банк України з сьогоднішнього дня знижує граничну ставку по своїх 7-денних депозитних сертифікатах з 8% до 6% річних. Це може зменшити здатність НБУ зв`язувати гривневу ліквідність і підвищити попит на іноземну валюту, пояснив економіст.

За словами А.БЛІНОВА, в середу, 27 січня, обмінний курс продовжував знаходитися біля позначки 8,08 грн./дол., де він тримається вже чотири торгові сесії підряд. Учора гривня зміцнилася до долара менш ніж на 0,1%, повідомив економіст.

На його думку, «такому станові справ сприяє ситуація на політичній арені: поки що виборчий процес проходить досить спокійно». Крім того, Нацбанк провів у середу цільовий аукціон для физичних осіб, зазначив економіст.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0715/8,0890 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 8,0680/8,0750 грн./дол.

До закриття торгів цінові рівні піднялися – 8,0735/8,0820 грн./дол.