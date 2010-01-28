Випуск акцій у 2009 році збільшився у 2 рази – ДКЦПФР

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) впродовж минулого року зареєструвала випусків акцій на загальну суму 102 млрд. грн., що майже у два рази більше, ніж у 2008 р. (46,14 млрд. грн.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДКЦПФР.

При цьому, як відзначили в прес-службі, основне збільшення (61% від загального обсягу) зареєстрованих випусків акцій відбулося за рахунок реєстрації випусків акцій банківськими установами з метою збільшення ними статутного капіталу.

За інформацією держкомісії, в 2009 р. було також зареєстровано понад 200 випусків корпоративних облігацій на загальну суму 9,55 млрд. грн., що у порівнянні з 2008 р. менше на 21,8 млрд. грн. або у 3 рази (у 2008 р. – 31,35 млрд. грн.).

Обсяг зареєстрованих випусків акцій корпоративних інвестиційних фондів зменшився у порівнянні з 2008 р. на 4,99 млрд. грн. і склав 3,9 млн. грн. (у 2008 р. – 8,89 млрд. грн.).

Протягом року ДКЦПФР також зареєструвала три випуски облігацій місцевих позик на загальну суму 380 млн. грн. наступними емітентами: Львівською міською радою на суму 300 млн. грн., Донецькою міською радою – 60 млн. грн., міською радою Луцька – 20 млн. грн.