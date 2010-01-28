Держфінмоніторинг направив за кордон 600 запитів про відмивання коштів

Протягом минулого року Державний комітет фінансового моніторингу України направив 572 запити до підрозділів фінрозвідок (ПФР) іноземних країн щодо справ, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держфінмоніторингу, за словами голови Держфінмоніторингу Ігоря ЧЕРКАСЬКОГО, ці запити були направлені до 61 підрозділу, отримано відповіді на 498 запитів. Водночас отримано від іноземних колег 146 запитів від 46 фінрозвідок.

На сьогодні Держфінмоніторинг уклав 48 меморандумів щодо співробітництва у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму з підрозділами фінансових розвідок іноземних держав, з них з 18 підрозділами фінрозвідокР держав-членів Європейського Союзу.

Протягом минулого року були підписані меморандуми між Держфінмоніторингом та ПФР США, Австралії, Чорногорії, Острова Мен, Островів Кука, Князівства Монако, Республіки Сан-Марино.

Держфінмоніторинг співпрацює з 117 ПФР інших країн, при цьому найбільш активний обмін інформацією здійснювався з ПФР Латвії, Кіпру, США, Великої Британії, Польщі, Російської Федерації, Німеччини, Естонії, Британських Віргінських Островів та Молдови, сказав І.ЧЕРКАСЬКИЙ.