Борг страхувальників перед клієнтами у 2009р. збільшився у 18 разів

Сума заявлених, однак не виплачених українськими страхувальниками страхових відшкодувань, у 2009 році зросла у 18 разів - з 54 млн. грн. до 970 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова ради Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) Олександр ФІЛОНЮК.

Він відзначив, що минулого року мало місце зниження обсягів ринку. При цьому, на думку О.ФІЛОНЮКА, окрім кризових явищ, негативно на динаміці ринку позначився той факт, що страхувальникам так і не вдалося домогтися окремих законодавчих змін, зокрема, прийняти зміни до Закону України «Про страхування», а також внести ряд поправок до законодавства, яке регулює здійснення обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Крім цього, не вдалося досягти позитивних результатів у питанні субсидування страхування аграрних ризиків.

Також він відзначає, що на сьогодні все ще не розв`язано проблему демпінгу при здійсненні ОСАЦВ.

За інформацією О.ФІЛОНЮКА, спад ринку за підсумками 2009 року становитиме близько 15%, а обсяг валових страхових платежів за підсумками року очікується на рівні 18-19 млрд. грн.