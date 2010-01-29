Економіст: гривня значно зміцнилася

Гривня на українському міжбанківському ринку у четвер, 28 січня, значно зміцнилася.

Про це повідомив у коментарі УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його підрахунками, вчора гривня виросла по відношенню до долара на 0,9%. Це найбільш сильне зміцнення української валюти за день після 5 листопада 2009 року, коли вона підскочила від 8,26 грн./дол. до 8,13 грн./дол., підкреслив економіст.

О.БЛІНОВ пов`язує нинішню ревальвацію гривні зі вчорашнім аукціоном з облігацій внутрішньої державної позики, на якому були розміщені ОВДП на значну суму 761 млн. грн. Оскільки день платежу за ці придбані папери – п`ятниця, це створило додаткову пропозицію іноземної валюти на ринку, вважає економіст.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 28 січня, на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0610/8,0770 грн./дол., до 12:00 ціни впали до 8,0230/8,0345 грн./дол.

До закриття торгів цінові рівні досягли низу - 8,0010/8,0080 грн./дол.