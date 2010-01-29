Міжбанк відкрився падінням долара

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,0115/8,0285 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2636/0,2642 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,1885/11,2150 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3964/1,3966 дол./євро (четвер, 28 січня, - 1,4026/1,4028 дол./євро).

У четвер, 28 січня, Національний банк України на ринок не виходив.