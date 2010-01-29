Дефіцит платіжного балансу України збільшився в 4,3 разу

Дефіцит платіжного балансу України в 2009 році, за попередніми даними, становив 13,727 млрд. дол., що в 4,3 разу більше, ніж у 2008 році (3,209 млрд. дол.).

Про це говориться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

За підсумками 2009 року дефіцит поточного рахунку становив 1,94 млрд. дол., порівняно з дефіцитом 12,763 млрд. дол. у 2008 році. «У 2009 році зниження зовнішнього попиту і світових цін в результаті глобальної кризи зумовили істотне зменшення надходжень від експорту товарів і послуг - на 36,7%. Але відсутність зовнішнього фінансування, скорочення внутрішнього попиту і девальвація обмінного курсу гривні наприкінці 2008 року визначили ще більше падіння імпорту – на 43,1%. Як наслідок, у цілому за 2009 рік дефіцит поточного рахунку істотно скоротився – до 1,9 млрд. долл.», - говориться в повідомленні НБУ.

За 2009 рік негативне сальдо за фінансовим рахунком оцінене в 11,787 млрд. дол., тоді як за відповідний період 2008 року воно було позитивним – 9,554 млрд. дол.

У НБУ відзначають, що формування дефіциту фінрахунку в поточному році обумовлене низькими обсягами припливу прямих іноземних інвестицій і частковим покриттям виплат за борговими зобов`язаннями приватного сектора новими залученнями.

«Продовження початої у вересні 2009 року тенденції покращення стану фінансового рахунку дозволило в грудні вперше з початку кризи сформувати профіцит – на рівні 363 млн. дол. США. Визначальним для цього стало відновлення можливості приватного сектора залучати боргові ресурси на зовнішніх ринках як в результаті певної стабілізації на світових фінансових ринках, так і ситуації всередині країни», - говориться в повідомленні.

За даними Нацбанку, в грудні 2009 року негативне сальдо зведеного платіжного балансу становило 0,222 млрд. дол. (у листопаді 2009 р. – 0,641 млрд. дол.). Поточний рахунок у грудні було сформовано з дефіцитом 0,585 млрд. дол. (у листопаді ц.р. дефіцит становив 0,344 млрд. дол.), при цьому за фінансовим рахунком у грудні було зафіксовано профіцит - 0,363 млрд. дол. (у листопаді дефіцит – 0,297 млрд. дол.).

Дефіцит платіжного балансу в грудні повністю профінансовано за рахунок резервних активів, обсяг яких станом на 1 січня 2010 року становив 26,5 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг впродовж 5,1 місяця майбутнього періоду.