«ОТП Банк» отримав 435 млн. грн. збитку

«ОТП Банк» (Київ) в 2009 році отримав збиток 435,343 млн. грн., в порівнянні з прибутком 76,595 млн. грн. у 2008 році.

Про це повідомляють в газеті «Голос України» (за 29 січня ц. р.).

Активи банку минулого року зменшилися на 13%, і на 1 січня 2010 року склали 29,395 млрд. грн., кредити та заборгованість клієнтів – на 8%, до 29,056 млрд. грн., зобов`язання – на 15%, до 26,555 млрд. грн., статутний капітал збільшився на 39% - до 2,868 млрд. грн., власний капітал - на 14%, до 2,840 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «OTП Банк» створено в 1998 році і сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

Угорський OTP Bank володіє 100% ПАТ «ОТП Банк».