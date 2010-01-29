В органах ДПА створено Управління внутрішньої безпеки

З 1 січня 2010 року в структурі податкових органів створено Управління внутрішньої безпеки Державної податкової адміністрації України та підпорядковано йому регіональні підрозділи внутрішньої безпеки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА, тепер усі ці підрозділи підпорядковуються безпосередньо голові ДПА України, а не головам ДПА регіонального рівня, як це було раніше.

Проведена реорганізація унеможливлює кадровий та фінансовий вплив місцевих керівників органів ДПС та їх втручання в антикорупційну діяльність.

Дані підрозділи уже почали демонструвати жорсткі підходи до корупціонерів різних ланок.

Так, Луцьким міським районним судом винесено вирок за кримінальною справою щодо начальника відділу контролю за розрахунковими операціями за одержання хабара за матеріалами відділу по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби державної податкової адміністрації у Волинській області.

Посадовець вимагав та отримав хабара на суму 2 тисячі гривень від засновника приватного підприємства за незастосування щодо нього фінансових санкцій на суму понад 7,4 тис. гривень за виявлені під час здійснення перевірки порушення вимог податкового законодавства.

Хабарнику було призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 3 роки та конфіскацією всього належного йому майна в дохід держави.

До відповідальності було також притягнуто і його підлеглого - головного державного податкового ревізора-інспектора цього відділу. Він, виконуючи незаконну вказівку керівника, вніс до акта перевірки приватного підприємства порушення, якого насправді не виявлено, але за яке передбачено штрафні санкції на суму 1,2 тис. грн., та не задокументував у акті перевірки виявлені факти порушень, за які передбачено штрафні санкції у значно більшому розмірі.

Щодо нього також порушено кримінальну справу та визнано винним за такими ознаками злочину: зловживання владою або службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу та службове підроблення.

Загалом, упродовж 2009 року щодо працівників органів державної податкової служби за фактом одержання хабара порушено 64 кримінальні справи.