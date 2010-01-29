Коливання на світовому валютному ринку носять спекулятивний характер

Поточні коливання на світовому валютному і фондових ринках носять спекулятивний характер і навряд чи приведуть до нової хвилі світової кризи.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB Микола ІВЧЕНКО.

«Істотних підстав для цього немає. Про це свідчать показники відновлення економік основних країн світу», - сказав М.ІВЧЕНКО.

За його словами, прогнозний темп відновлення американської економіки в четвертому кварталі 2009 року, порівняно з четвертим кварталом 2008 року, склав - 4,6%. Очікується, що в 2010 році ВВП США зросте на 2,5%. Економіки Великобританії, Німеччини і Франції вже вийшли з рецесії. Ймовырно, ВВП Єврозони цього року зросте на 1,5%, ВВП Китаю - на 10%.

«Проте щодо оптимістичної оцінки перспектив світової економіки в першій половині 2010 року не виключають повністю можливість другої хвилі кризи до кінця поточного року або в 2011 році», - підкреслив М.ІВЧЕНКО.

Експерт вважає, що припинення стимулюючих заходів підтримки національних економік окремих країн може привести до уповільнення їх зростання. Проте рано чи пізно це необхідно буде робити. Борг, приміром, США за 16 місяців зріс на 25% з 9,7 трлн. дол. до 12,3 трлн. дол., перевищивши 86% ВВП (дані на 15 січня 2010). При цьому немає гарантії, що тривалі і масовані грошові вливання допоможуть вивести американську економіку на шлях швидкого і стабільного зростання.

Ще одним чинником ризику світової фінансової стабільності М.ІВЧЕНКО вважає проблему з дефіцитом бюджету в Греції, Ірландії, Іспанії. Основний вплив це матиме на ситуацію в Єврозоні і на динаміку валютної пари EUR/USD. Європейська валюта у разі подальшого нарощування проблем у цих країнах може знизитися до рівня 1,3500 на світовому валютному ринку FOREX. В Україні у такому разі євро (при стабільному курсі долара) коштуватиме близько 11 грн.

З початку грудня 2009 року європейська валюта знизилася в ціні по відношенню до американського долара на 7% з рівня 1,5132 до 1,4072. В Україні за аналогічний період середній курс продажу наявного євро подешевшав на 5,6% - з 12,19 грн. до 11,51 грн. Основними причинами зниження європейської валюти стали: проблеми з дефіцитом бюджету в Греції, Ірландії, очікування змін у грошово-кредитній політиці Федеральної Резервної Системи США, новий план реструктуризації банківського сектора, запропонований Бараком ОБАМОЮ.