Банк «Надра» отримав 1,4 млрд. грн. збитку

Банк «Надра» (Київ) у 2009 році отримав збиток 1,364 млрд. грн., в порівнянні з прибутком 25,857 млн. грн. за підсумками 2008 року.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» від 29 січня 2010 року.

Активи банку минулого року скоротилися на 19% і на 1 січня 2010 року склали 24,846 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 3%, до 24,793 млрд. грн., зобов`язання - на 15% - до 24,371 млрд. грн., власний капітал – на 74% - до 474,694 млн. грн.

Статутний капітал банку впродовж минулого року залишався на рівні 390,363 млн. грн.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність в жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Акціонерами банку були компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введена тимчасова адміністрація. 23 грудня 2009 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про переклад внесків фізичних осіб і частини активів з банку «Надра» в державний «Родовід Банк». На сьогодні ще не розроблений конкретний механізм, відповідно, цей процес ще не почався.