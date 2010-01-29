“Ощадбанк” у 2009 році збільшив чистий прибуток більш ніж удвічі

ВАТ «Ощадбанк» (Київ) у 2009 році, порівняно з 2008 роком, збільшило чистий прибуток більш ніж удвічі – до 692,696 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» від 29 січня 2010 року.

Активи банку в 2009 році збільшилися на 3% і на 1 січня 2010 року становили 59,927 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів - на 27%, до 44,601 млрд. грн., зобов`язання – на 3%, до 43,540 млрд. грн. Статутний капітал банку за вказаний період залишався на рівні 13,892 млрд. грн., власний капітал збільшився на 4% – до 16,386 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.