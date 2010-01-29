«Укрексімбанк» у 2009 році скоротив прибуток у 29 разів

«Укрексімбанк» (Київ) у 2009 році, порівняно з 2008 роком, скоротив прибуток у 29 разів – до 21 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» від 29 січня ц.р.

Активи банку в 2009 році збільшилися на 19% і на 1 січня 2010 року становили 57,197 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів – на 25% - до 48,309 млрд. грн., зобов`язання – на 6% - до 46,328 млрд. грн., статутний капітал – більш ніж у 3 рази – до 10 млрд. грн., власний капітал – у 2,4 раза – до 10,869 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.