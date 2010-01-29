Немиря у Давосі обговорив перспективи співпраці з МВФ

Віце-прем’єр-міністр України у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ сьогодні в рамках робочого візиту до Швейцарії (Давос) провів зустріч з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домініком СТРОСС-КАНОМ та президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Томасом МІРОВИМ.

Як повідомили УНІАН прес-службі віце-прем’єра, в ході розмови з керівником МВФ Г.НЕМИРЯ обговорив питання, що потребують доопрацювання в контексті продовження реалізації програми МВФ.

Г.НЕМИРЯ наголосив, що уряд України докладає всіх зусиль для того, щоб виконати свої зобов’язання перед МВФ, та сподівається на успішний перегляд програми stand-by найближчим часом.

Під час розмови з керівником ЄБРР Г.НЕМИРЯ наголосив, що допомога, яку надає цей банк , сприяє економічному зростанню, реформуванню та модернізації найважливіших галузей економіки України - енергетики та енергозбереження, транспорту та зв‘язку, муніципальної інфраструктури.

«Уряд України високо цінує конструктивну співпрацю між Україною та ЄБРР. Фінансова підтримка з боку банку відзначається надійністю, чіткою цільовою спрямованістю та сприятливими умовами надання позик», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Нагадаємо, що 28-31 січня віце-прем’єр-міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції Г.НЕМИРЯ перебуває з робочим візитом у Швейцарії, де бере участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі.