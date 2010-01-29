Міжбанк закрився на рівні 8,0190/8,0280 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 8,0115/8,0285 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 8,0160/8,0230 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні виросли до 8,0190/8,0280 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11:30 Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізосіб по валютній парі CHF/UAH з ціною відсікання 7,65 грн. за швейцарський франк.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2636/0,2642 грн./рубль, а до 12:00 ціни підвищилися до 0,2638/0,2643 грн./рубль. До закриття ціни знизилися до 0,2637/0,2642 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і склав 30,3375 рублів за долар (-0,0225).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3915/1,3985 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,1885/11,2150 грн./євро, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 11,1915/11,2055 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися до 11,1930/11,2085 грн./євро.