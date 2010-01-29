Залізничники України погодили пріоритети співпраці з колегами

Сьогодні, 29 січня, на міжнародній конференції в місті Чоп залізничники України, Словаччини, Угорщини і Румунії підписали спільну заяву, в якій визначили пріоритетні напрямки співпраці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», учасники зустрічі домовилися сприяти формуванню розгалуженої та ефективної транспортної мережі, її інтеграції в євразійську систему господарювання, постійно вживати заходи для підвищення транзитної привабливості держав, зокрема, якості транспортних послуг, що надаються, збереження вантажів і рухомого складу, забезпечення безпеки перевезень.

Керівники залізничних організацій чотирьох країн у спільній заяві також задекларували готовність сприяти співпраці власників, відправників та одержувачів вантажів, залізничних перевізників, експедиторів і терміналів з метою залучення додаткових вантажів для перевезень у напрямку Європа – Азія з використанням інфраструктури міжнародних транспортних коридорів.

Учасники зустрічі домовилися спільно визначати і вирішувати проблемні питання, що стосуються швидкості доставки вантажів і вартості їх перевезення, а також надалі застосовувати на паритетній взаємовигідній основі узгоджені крізні тарифи на перевезення в міжнародному повідомленні основних видів вантажів.

У спільній заяві сторони відзначили необхідність розвитку мультимодальних перевезень, логістичних і накопичувально-розподільних центрів, домовилися приділяти особливу увагу взаємодії залізничних підприємств, зокрема, проведенню узгодженої тарифної політики щодо експлуатації міжнародних транспортних коридорів.

Згідно з повідомленням, учасники міжнародної конференції підтримали пропозицію заступника генерального директора «Укрзалізниці» Віктора ЧОРНОГО проводити спільні наради керівників залізничних організацій, експедиторів, представників влади, державних контролюючих органів України і керівників транспортних терміналів.

Крім того, залізничники ініціювали розгляд питань про необхідність попереднього планування вантажних перевезень, спрощення митного оформлення та інших видів контролю, а також спрощення візового режиму для персоналу при перетині кордону, впровадження механізму державно-приватного партнерства в розвитку транзитної привабливості прикордонних транспортних вузлів у напрямку захід – схід, обміну досвідом з електронної обробки даних щодо вантажів, які знаходяться на підходах до державного кордону.