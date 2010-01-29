Банк «Володимирський» у 2009 р. отримав збиток 46,5 млн. грн.

Чистий збиток банку «Володимирський» за підсумками 2009 р. склав 46,498 млн. грн. проти прибутку за 2008 р. у сумі 2,032 млн. грн.

Про це сказано у звіті банку, опублікованому в газеті «Голос України» (№14 від 28 січня ц.р.).

Активи банку минулого року зменшилися на 32% і на 1 січня 2010 р. склали 304,214 млн. грн., зобов`язання – на 38% – до 238,567 млн. грн., кредитів і заборгованості клієнтів – на 29% – до 257,223 млн. грн., власний капітал збільшився на 10% – до 65,647 млн. грн.

Статутний капітал банку за підсумками 2009 р. збільшився більш ніж у два рази і на 1 січня т.г. склав 84,01 млн. грн.

Довідка УНІАН. Банк «Володимирський» створений в 2001 році.

З 17 липня 2009 р. у банку «Володимирський» введена тимчасова адміністрація строком на 1 рік. До 16 січня 2010 року було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів банку «Володимирський».

11 вересня 2009 року Національний банк України звільнив від обов`язків тимчасового адміністратора КБ «Володимирський» Вікторію ФАТЄЄВУ і призначив замість неї Анатолія ДРОБЯЗКО.