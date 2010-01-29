Аукціон по ОВГЗ став надзвичайно вдалим для уряду

Вчорашній аукціон по розміщенню облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) можна назвати надзвичайно вдалим для уряду.

Таку думку висловив у коментарі УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

За його словами, основний обсяг покупок припав на піврічні папери, які були продані на 840 млн. грн., граничний рівень прибутковості по них склав прийнятні для Міністерства фінансів 22,25%.

Аналітик вважає, що підтвердилися припущення про наявність попередніх домовленостей з банками перед аукціоном, що дозволило залучити найбільш значну суму в 2010 році.

Як відзначив С.Фурса, у поточному році уряд залучив з внутрішнього ринку вже 1 млрд. грн., що становить 60% від необхідного обсягу рефінансування для погашення ОВДП 10 лютого цього року. Водночас аналітик продовжує чекати зростання ставок на аукціоні 2 лютого.

На думку С.Фурси, без нових домовленостей з банками або підвищення прибутковості уряд не зможе залучити достатній для повного рефінансування ОВДП обсяг коштів, що було продемонстроване на попередніх регулярних аукціонах. При цьому він вважає «ризикованим для Міністерства фінансів робити ставку на останній аукціон 9 лютого, оскільки він проходитиме за 1 день до погашення ОВДП, а також відразу після виборів президента України і, можливо, при несприятливому інформаційному фоні».

Таким чином, аналітик розглядає аукціон 2 лютого як ключовий для уряду, що підштовхуватиме прибутковість вгору по всій кривій. При цьому він не виключає, що нові домовленості уряду з державними банками дозволять обмежити зростання.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України у четвер, 28 січня, провело аукціон по розміщенню облігацій внутрішньої державної позики (ОВГЗ).

До розміщення були запропоновані папери з терміном погашення 28 липня 2010 року і 26 січня 2011 року.