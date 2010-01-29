Індекс споживчих цін у січні залишиться на рівні грудня 2009 р.

Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН розраховує, що індекс споживчих цін у січні 2010 року не перевищуватиме показник грудня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, під час сьогоднішньої прес-конференції у Тернополі він зауважив, що за підсумками 2009 р. рівень інфляції в Україні склав 12,3%, «хоча міжнародні експерти у прогнозах говорили про 16% і про 14,5%».

«Якщо говорити про січень, то ніяких інфляційних очікувань (які у нас були на початку 2008 року) стосовно бази інфляції, індексу цін виробників, інших показників у нас немає. Я очікую, що показники споживчих цін не будуть високими», – сказав Б.ДАНИЛИШИН.

При цьому назвати конкретні цифри міністр відмовився, мотивувавши це тим, що Міністерство економіки «не прогнозує інфляцію, а робить все для того, щоб її не було». «Конкретних цифр не називатиму, оскільки висловлювання в цьому напряму породжують інфляційний ефект і призводять до відповідних наслідків», – додав Б. ДАНИЛИШИН.

Разом з тим він зауважив, що у грудні 2009 року показник споживчих цін склав 0,9%. «Ми робитимемо все для того і використовуватимемо усі стримуючі механізми, щоб інфляція не перевищувала грудневий рівень», – підсумував міністр.

Як повідомляв УНІАН, в Україні інфляція в грудні 2009 р. відносно листопада становила 0,9%, із початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні-грудні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, інфляція становила 15,9%.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, інфляція в Україні в 2009 році становила 12,3% (грудень 2009 року до грудня 2008 року).

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).