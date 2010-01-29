Експерт: Курс гривні стабілізується 8,00-8,05 грн./долл.

Наступного тижня вірогідна стабілізація ситуації на українському валютному ринку на рівні 8,00-8,05 грн./долл.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту казначейських операцій «Брокбізнесбанка» Ігор ДАВИДЕНКО.

На його думку, «свій вплив на ситуацію на валютний ринок може справити наближення другого туру президентських виборів». Проте цей вплив може нейтралізувати Національний банк України, підкреслив експерт.

Він нагадав, що у період з 25 по 29 січня 2010 року на міжбанківському валютному ринку відбувалися наступні події: з понеділка по середу зберігалася стабільна ситуація, схожа з минулим тижнем, курс долара США до гривні коливався у межах 8,04-8,08 грн./долл.; у четвер ринок впав на великих продажах до рівня 7,99-8,01 грн./долл.; у п`ятницю відбулося коректування курсу на рівень 8,00-8,03 грн./долл.

І.Давиденко вважає, що такі коливання пов`язані із продажами експортерів у кінці місяця для проведення розрахунків за газ і з бюджетом (у четвер). Коректування ж у п`ятницю, скоріш за все, пов`язане з покупкою з боку деяких імпортерів, припускає він.