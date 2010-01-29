Курс валют НБУ на 1 лютого

19:27, 29 січня 2010
Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 1.02.10 100 USD США – 799.9000 (на 29 січня – 800.1200) 100 EUR – 1117.1403 (на 29 січня – 1120.0880) 10 RUR – 2.6286 (на 29 січня – 2.6352)  Облікові курси банківських металів на 1.02.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 86609.17 (на 29 січня – 87353.10) 961 XAG 10 Срібло – 1303.04 (на 29 січня – 1329.80) 962XPT10Платина-121104.86(на 29 січня-121378.20) 964XPD10Паладій-33515.81(на 29 січня-33685.05)   

Офіційний курс НБУ на 1.02.10

100 USD США – 799.9000 (на 29 січня – 800.1200)

100 EUR – 1117.1403 (на 29 січня – 1120.0880)

10 RUR – 2.6286 (на 29 січня – 2.6352) 

Облікові курси банківських металів на 1.02.10

за 10 тройських унцій (грн.)

959 XAU 10 Золото – 86609.17 (на 29 січня – 87353.10)

961 XAG 10 Срібло – 1303.04 (на 29 січня – 1329.80)

962XPT10Платина-121104.86(на 29 січня-121378.20)

964XPD10Паладій-33515.81(на 29 січня-33685.05) 

 

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