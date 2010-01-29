Курс валют НБУ на 1 лютого

Офіційний курс НБУ на 1.02.10 100 USD США – 799.9000 (на 29 січня – 800.1200) 100 EUR – 1117.1403 (на 29 січня – 1120.0880) 10 RUR – 2.6286 (на 29 січня – 2.6352) Облікові курси банківських металів на 1.02.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 86609.17 (на 29 січня – 87353.10) 961 XAG 10 Срібло – 1303.04 (на 29 січня – 1329.80) 962XPT10Платина-121104.86(на 29 січня-121378.20) 964XPD10Паладій-33515.81(на 29 січня-33685.05)

Офіційний курс НБУ на 1.02.10 100 USD США – 799.9000 (на 29 січня – 800.1200) 100 EUR – 1117.1403 (на 29 січня – 1120.0880) 10 RUR – 2.6286 (на 29 січня – 2.6352) Облікові курси банківських металів на 1.02.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 86609.17 (на 29 січня – 87353.10) 961 XAG 10 Срібло – 1303.04 (на 29 січня – 1329.80) 962XPT10Платина-121104.86(на 29 січня-121378.20) 964XPD10Паладій-33515.81(на 29 січня-33685.05)

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