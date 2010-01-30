Дефіцит бюджету 2009 року не перевищив планових 2,97% ВВП

Кандидат у президенти, чинний прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що дефіцит бюджету минулого, 2009 року не перевищив планових 2,97% ВВП.

Про це вона заявила на телеканалі "Інтер".

Ю.ТИМОШЕНКО спростувала інформацію, що дефіцит бюджету 2009 року перевищує 100 млрд. грн. "Ці цифри не відповідають дійсності", - сказала вона.

Прем’єр-міністр також порадила всім бажаючим ознайомитися з відповідними даними на сайті Міністерства фінансів.

Глава уряду зазначила, що законом про бюджет на 2009 рік встановлений дефіцит 2,97% ВВП. "Ми сьогодні закінчили рік, не перевищуючи цей дефіцит бюджету. Ми суворо ідемо в параметрах бюджету", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також додала, що вся інформація про перевищення показника запланованого дефіциту бюджету є "рекламною передвиборчою програмою В.ЯНУКОВИЧА".